Toute la Belgique en alerte orange: voici les prévisions météo

Ce matin, les éclaircies seront larges sur la moitié nord du pays, tandis que le ciel sera nuageux au sud. Ensuite, davantage de nuages arriveront sur l’ouest du pays. Le temps restera sec, sauf dans le sud du pays où quelques faibles chutes de neige pourront se produire. Il fera assez froid avec des maxima de -3 degrés en haute Ardenne et +3 degrés dans le centre et l’ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec assez bien de nuages moyens. Dans le courant de la nuit, davantage d’éclaircies apparaîtront à partir de l’ouest du pays. Localement des brumes ou quelques bancs de brouillard givrant pourront se former. Il gèlera partout avec des minima entre -2 degrés au littoral et jusqu’à -10 degrés en Ardenne.

Mercredi, il y aura d’abord un risque de bancs de brouillard givrant. En début de journée, le ciel sera assez nuageux en Ardenne. En cours de journée, le ciel deviendra partiellement nuageux dans toutes les régions avec de belles éclaircies. Le temps restera généralement sec mais une petite averse hivernale isolée n’est pas exclue en fin de journée et la nuit suivante dans la région côtière et sur le nord du pays. Les maxima varieront entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes, +3 degrés dans le centre du pays et +5 degrés le long du littoral.