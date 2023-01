Intempéries: deux cours d’eau toujours en phase d’alerte de crue

Les débits de la Basse Semois et de la Vierre sont toujours très élevés.

La Basse Semois et la Vierre et leurs affluents sont toujours en phase d’alerte de crue ce mardi matin, selon la dernière mise à jour du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW). L’Our est repassée en pré-alerte.

Les débits restent élevés en raison des fortes précipitations tombées ces derniers jours. Le pic de crue semble cependant avoir été atteint pour les deux cours d’eau et les débits devraient baisser en l’absence de nouvelles précipitations.

Dans le sud du pays, une série d’autres cours d’eau restent en phase de pré-alerte tels la Haute Meuse amont et aval et l’Ourthe supérieure et ses affluents dont les niveaux sont orientés à la hausse.