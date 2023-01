Guerre en Ukraine: Poutine voudrait s’emparer du Donbass d’ici mars

« Le front prioritaire » des Russes « est le Donbas », a-t-il déclaré avant de préciser un calendrier. « Un des buts est de capturer le Donbas et de former une zone de sécurité là-bas d’ici mars ».

« Ce n’est pas la première fois que ce délai est fixé. Il est repoussé à chaque fois », continue Andriy Yusov. « Cela fera un an que l’invasion a commencé, un an qu’“ils vont capturer Kiev en trois jours”. Ils ne réussiront pas cette fois-ci non plus. »