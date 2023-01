La localisation et le niveau de vie attirent les Russes en Autriche

Olga Troll, une blonde platine, la quarantaine, dirige depuis neuf ans l’agence immobilière viennoise Crown Consulting ; 70 % de ses clients sont des Russes ou des ressortissants des anciennes républiques soviétiques. Qu’est-ce qui les attire ? « D’abord, la localisation », répond-elle. « Vienne se trouve au centre de l’Europe, à quelques heures des capitales des anciennes “démocraties populaires” comme Prague et Budapest, et à autant de l’Italie ou de la Croatie. Ensuite, le niveau de vie. Les Russes apprécient la culture, les bonnes écoles. Pourtant, en matière d’achat de biens immobiliers, le droit autrichien compte parmi les plus restrictifs d’Europe : si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union, il vous faut une autorisation spéciale délivrée par la mairie. Rien que ces formalités peuvent prendre jusqu’à six mois. »