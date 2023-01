L’Autriche, havre de paix pour les milliardaires russes: «Nous condamnons la guerre en Ukraine, mais…»

Rohr im Gebirge, petit village autrichien aux pieds des Alpes, à une heure et demie de Vienne : 500 habitants, de jolies maisons, une auberge, une église du XIXe siècle surplombée d’un blanc clocher, le tout au milieu d’un paysage montagneux de carte postale.

Après l’auberge, il faut tourner à droite, passer quelques fermes isolées dans les collines et, au bout d’une dizaine de minutes à suivre une route en lacets, on arrive à un portail en fer forgé orné de deux lettres dorées : R et S. Derrière celui-ci, des pelouses bien tondues et des allées de gravier blanc. On sonne à l’interphone, mais personne ne répond.