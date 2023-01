Le fils de Sourour A., décédée dans un commissariat, lui rend hommage: «C’était une mère exemplaire»

Jeudi matin, une femme avait été retrouvée sans vie dans une cellule du complexe de la « garde zonale » de la police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Sourour A., une Belge d’origine tunisienne a été interpellée dans le quartier du Châtelain, à Ixelles. Les circonstances précises de cette arrestation de même que ses motifs sont à ce stade inconnues. La police avance qu’elle se serait elle-même étranglée avec son pull.

Cette version des faits ne satisfait cependant pas la famille de la victime, qui décrit Sourour A. comme une personne pleine de vie, qui n’était pas suicidaire. Son fils de Sourour a décidé de s’exprimer sur les réseaux sociaux afin de rendre un bel hommage à sa maman. « Il me tient à cœur de placer des mots autres que tous ceux qui sont diffusés dans les médias sur le décès de ma maman », a écrit le jeune homme de 19 ans sur Instagram. « Ma mère était une personne extraordinaire et elle aimait la vie plus que quiconque. Elle était généreuse et pétillante. Toutes les personnes qui la connaissaient de près ou de loin pourraient confirmer mes dires : elle embellissait la journée de chaque personne qui la croisait. »

Enfin, celui qui vivait seul avec sa mère ajoute : « Je voudrais aussi témoigner que c’était une mère exemplaire pour moi. Mais aussi pour bien d’autres enfants qu’elle croisait ou côtoyait. C’était aussi une fille et une sœur aimée. »

Contre-autopsie ?

« Sur base des premières constatations et du rapport provisoire d’autopsie, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’intervention de tiers » dans le décès de Sourour A., a indiqué lundi en fin d’après-midi le parquet de Bruxelles.

Le parquet de Bruxelles a confirmé que l’enquête a été confiée au Comité P, le comité permanent de contrôle des services de police. « Parmi d’autres devoirs d’enquête, le comité P a analysé les images des caméras du complexe cellulaire. Sur base des premières constatations et du rapport provisoire d’autopsie, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’intervention de tiers », a déclaré le parquet.

« Une analyse toxicologique a également été ordonnée. Les résultats définitifs seront disponibles dans les semaines à venir », a-t-il ajouté, précisant qu’il accorde une attention particulière à ce dossier.

Enfin, alors que le parquet de Bruxelles a confirmé que l’enquête sur le décès de la quadragénaire avait été confiée au Comité P, la famille de Sourour A. n’écarte pas la possibilité de faire réaliser une autre autopsie de la quadragénaire.