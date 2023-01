Gaz Coombes: la classe british

Virgin Music

Supergrass ? C’était au milieu des années 90 que ça a commencé, surtout avec l’album I should coco et cet hymne, « Alright ». Le groupe n’existe plus depuis avril 2010 (malgré une brève reformation clôturée aux funérailles de Taylor Hawkins l’an dernier). Son chanteur, Gaz Coombes donc, poursuit une chouette carrière en solo depuis dix ans, et le voilà aujourd’hui avec son quatrième album perso. Textes simples sans être simplistes : dixit leur auteur, ils « capturent les hauts et les bas de la vie, et tout ce qu’il y a entre les deux ». Dans « Long live the strange » par exemple, il est question d’accepter la différence et la diversité. Le ton est à la soul (« This love », « Don’t say it’s over »), un peu à l’électro et au beat hip hop (« Feel loop (Lizard dream) »), à la folk, au mid-tempo (« Dance on »)… Gaz s’y entend en mélodies travaillées et arrangements riches ! En concert le 1/3 à Anvers (De Roma).