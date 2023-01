John Cale: un dernier tour de piste?

Domino Records.

A 80 ans, le Gallois se fend d’un 17e album studio, son premier en 7 ans. Et c’est une nouvelle génération qu’on retrouve à ses côtés, entre les Natalie Mering alias Weyes Blood (« Story of blood » et sa rythmique un peu hip-hop), Tony Allen, Fat White Family (« The legal status of ice ») et autres Animal Collective (« Everlasting days »). S’il est parfois question du temps d’avant sur ce disque (on devine les fantômes de Bowie et de Nico), et qu’il en demande, du temps, John Cale y évoque aussi des choses bien contemporaines, de Trump au Brexit en passant par la pandémie que l’on sait. Voyez le clip accompagnant « Noise of you », une chanson d’amour qui sort des canons du genre, posée sur des nappes de synthés et des textures ambient alors que défilent des images de New York et de Cale, lequel conclut ainsi : « I want to be the one to hand you the future starting now. » Un album testament ? En concert le 23/2 à Anvers (De Roma).