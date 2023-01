Ryanair va lancer cinq nouvelles destinations depuis l’aéroport de Charleroi

Ryanair basera un avion de plus à l’aéroport de Charleroi durant la prochaine saison aéronautique estivale, y faisant passer le total à 16, a annoncé mardi Michael O’Leary, le CEO du groupe Ryanair, lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Cinq nouvelles destinations seront en outre desservies depuis le tarmac carolo. Il n’y aura pas de nouvelles routes cet été au départ de Zaventem, où la compagnie irlandaise à bas coûts a décidé la semaine dernière de ne pas rouvrir sa base.

Malgré plusieurs réunions entre la compagnie et Brussels Airport ces derniers mois, les deux parties n’ont pas pu s’entendre. En cause : la hausse des tarifs aéroportuaires de 11 % à partir d’avril. Cette décision pourrait entraîner la perte de 59 emplois à Zaventem. « Brussels Airport est le 3e aéroport le plus cher parmi toutes nos bases », a déploré Michael O’Leary. Le CEO a demandé à l’aéroport de réduire ses charges. Ce dernier a cependant refusé. Le patron irlandais espère qu’il pourra rouvrir la base à de meilleures conditions à l’avenir, a-t-il dit.

La compagnie a toutefois répété mardi qu’elle ne quittait pas pour autant le tarmac bruxellois. Elle continuera en effet à opérer des vols vers 12 destinations cet été (pour 16 l’été dernier), au moyen d’avions basés à l’étranger.

Le nombre de routes sera, en revanche, beaucoup plus élevé à Charleroi, où Ryanair est, historiquement, la principale compagnie. Il y en aura en effet 109. L’entreprise explique cette croissance par des tarifs aéroportuaires qui y sont moins élevés. S’ils ont également augmenté cette année, ils sont plus de 50 % moins chers qu’à Zaventem. Ryanair peut dès lors accepter cette hausse tout en préservant sa croissance, a commenté Michael O’Leary.

Charleroi est en outre, parmi les principales bases de Ryanair en Europe, celle où la croissance en termes de capacité a été la plus élevée entre 2019, avant le covid donc, et 2022. Elle a atteint 116 %, contre une moyenne de 108 % pour l’ensemble de la compagnie.

En Belgique, la compagnie s’attend à avoir une croissance de 3 à 4 % cette année grâce aux 121 destinations desservies cet été et atteindre 8,6 millions de passagers transportés en 2024 (7,6 millions à Charleroi et 1 million à Zaventem).