Signaler un contrôle de police en faisant des appels de phares peut vous coûter cher

Si vous avez l’habitude de prévenir les autres automobilistes de la présence d’un contrôle de police avec des appels de phares, prenez vos précautions. En Flandre, un conducteur a reçu une amende pour l’avoir fait, a rapporté RTL. Mais les policiers ne lui reprochent pas d’avoir signalé leur présence aux autres, mais d’avoir risqué de les éblouir.

« Si vous avez quelqu’un qui se stationne sur le côté de la chaussée et qui à l’aide de ses feux de route fait des appels de phares aux autres conducteurs sans raison, à ce moment-là, on va le verbaliser », justifie Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière de la zone de police boraine. « Le conducteur ne doit pas non plus éblouir les personnes qui viennent face à lui et créer un accident. »