«Beaux Jeunes Monstres»: le Collectif Wow donne une voix à ceux qui n’en ont pas

Après le formidable « Piletta Remix », le Collectif Wow reprend son théâtre immersif et sonore avec « Beaux Jeunes Monstres », une pièce sur les prisons physiques et mentales. Sur Mars à Mons et au Varia à Bruxelles.

Beaux Jeunes Monstres, du 22 au 24/1 sur Mars, Mons. Du 14 au 18/2 au Théâtre Varia, Bruxelles.

Tout s’est passé en quelques minutes. Parce qu’il a manqué d’oxygène à sa naissance, Willy vient au monde lourdement paralysé. Les médecins pensaient qu’il ne survivrait pas plus de quelques semaines, mais Willy s’est accroché à la vie. Les jours, les mois, les années ont passé et le garçon, enfermé dans son corps et privé de parole, est devenu, aux yeux du monde, un IMC : Infirme moteur cérébral. Trois petites lettres qui le réduisent à un cas médical alors que Willy, dans sa tête, c’est une voix tourbillonnante, un magma de mots, d’idées, de désirs, d’aventures. Willy, c’est un adolescent qui découvre le pouvoir de l’amitié et fomente une révolution pour briser ces murs qui emprisonnent les êtres cassés par l’existence.