Natashia Kelly: «J’essaie de capter l’air du temps»

Natashia Kelly, née en Flandre d’un père irlandais, impressionne. Elle fait tout dans son deuxième album, Dear Darkening Ground : elle compose, elle écrit, elle chante (et fameusement bien) et elle s’entoure de la crème des musiciens belges : Nicola Andrioli au piano, Ruben Machtelinckx à la guitare et au banjo, Yannick Peeters à la contrebasse et Dré Pallemaerts à la batterie, qui dit mieux ?