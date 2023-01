Pourquoi près de 200 médicaments sont actuellement indisponibles en Belgique

Près de 200 médicaments sont actuellement indisponibles en Belgique, explique RTL Info. Les principaux produits concernés sont le Perdolan, le Nurofen, les antibiotiques, les sirops, les corticoïdes ou encore les aérosols.

Cette pénurie s’explique par une demande en hausse, un manque de main-d’œuvre en Chine et une baisse de la production à cause de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie.