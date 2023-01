Italia 90: «Nous ne représentons que nous-mêmes»

Italia 90… L’intitulé de la Coupe du monde de foot organisée cette année-là dans la Botte. Lors du match pour la troisième place, l’Angleterre perd 2-1 contre l’Italie, justement… Le groupe, lui, emmené par Les Miserable, est basé à Londres et a vu le jour du côté de 2015. Une poignée de morceaux ont éclos depuis, disséminés sur autant d’EP, de cassettes et de singles. Six ans plus tard, voilà enfin le premier album d’Italia 90. Autant dire un disque attendu, d’autant plus quand on a déjà eu l’occasion d’apprécier l’indéniable présence scénique des lascars. Chez nous, c’était par exemple l’été dernier au Micro Festival…