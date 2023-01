Bruxelles: ces tours qui nous gâchent la vue

Le Quartier des Arts se bat pour réglementer l’implantation et la hauteur des tours à Bruxelles, et préserver ainsi les perspectives remarquables de la capitale. Le futur RRU ne prévoirait rien à ce sujet…

Souriez, vous êtes… photographiés. Pour le Quartier des Arts, association qui défend depuis 1967 la qualité de l’environnement et de l’aménagement du quartier et donc aussi les perspectives à protéger dans la capitale, le sourire est aujourd’hui… jaune. En cause, le nouveau RRU (Règlement régional d’urbanisme) qui détermine (pour faire simple) ce qu’on pourra ou pas construire à l’avenir dans la capitale. Appelé « Good Living », celui-ci est à l’enquête publique jusque ce 23 janvier.

Ce qui fait bondir les membres du Quartier des Arts ? Le futur règlement dont ils ont pu prendre connaissance ne prévoit rien pour protéger les perspectives remarquables à Bruxelles. Késako ? Différents clichés reproduits dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions illustrent à merveille le propos.