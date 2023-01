Procès des attentats de Bruxelles: la police confirme la posture de leader d’Ibrahim El Bakraoui

« Sur la base de son attitude et de son implication, nous considérons qu’Ibrahim El Bakraoui est le chef du groupe » qui séjournait dans la planque de la rue Max Roosst à Schaerbeek, a déclaré le commissaire de police lors du procès des attentats de Bruxelles.

Par la rédaction et Belga

Les enquêteurs concluent qu’Ibrahim El Bakraoui était le chef du groupe qui séjournait dans la planque de la rue Max Roosst à Schaerbeek. C’est ce qu’a déclaré le commissaire de police qui a codirigé l’enquête à la police judiciaire fédérale de Bruxelles, mardi, lors du procès d’assises sur les attentats du 22 mars 2016.

« Sur la base de son attitude et de son implication, nous considérons qu’Ibrahim El Bakraoui est le chef du groupe », a déclaré le commissaire de police. Le président lui a alors rappelé que c’était au jury de déterminer s’il était le leader. « Notre conclusion, au niveau de l’enquête, est qu’Ibrahim El Bakraoui est le chef du groupe », a ensuite modifié le commissaire de police.

Auparavant, le policier avait souligné qu’un grand nombre d’empreintes digitales et de matériel ADN d’El Bakraoui avaient été retrouvés dans la planque de Schaerbeek. Le commissaire a ensuite souligné le rôle important joué par El Bakraoui dans la location de l’appartement. C’est également lui qui a organisé le déménagement. Il a effectué les préparatifs pour la production de la substance explosive TATP et les achats connexes. En outre, il s’est porté garant d’autres achats et a donné à Oussama Krayem des directives pour acheter des sacs de voyage, selon Krayem lui-même. C’est sur la base de ces éléments que la police le considère comme le meneur.