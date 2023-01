Sura Sol, «Roar»

Sura Sol.

Une guitare, une voix. Et parfois un accordéon ou son ukulélé. Sura n’a pas besoin de plus (comme d’avoir enregistré ce disque dans un studio d’Ixelles en deux jours, avec Ryan Kurkelar aux manettes) pour nous toucher et creuser son sillon dans un genre folk remontant aux racines de la musique populaire. Sura nous parle d’elle, de sa famille, de ses joies et de ses peines, avec ces imperfections qui font tout le charme d’un disque brut, naturel, authentique, sensible et vrai. En communion avec la nature, Sura émeut par la sobriété et la simplicité d’un langage universel aux mélodies malgré tout originales. Ce disque est une prouesse émotionnelle…

search