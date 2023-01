Guerre en Ukraine: les nouvelles activités commerciales du groupe Wagner en Afrique

Le groupe privé Wagner est connu pour ses activités de mine au Mali, en République Centrafricaine et au Cameroun. Depuis l’invasion de l’Ukraine, la société de Evguenï Prigojine diversifie ses commerces en Afrique, jusqu’à être comparée à une multinationale.

Le groupe Wagner, société privée russe, diversifie ses affaires économiques en Afrique. La société s’implante de plus en plus dans ce continent, les activités commerciales devenant plus nombreuses que les activités militaires. C’est ce qu’avance notre confrère de Jeune Afrique, Mathieu Olivier, qui a sorti un article publié le 12 janvier 2023.

La firme connue pour ses interventions militaires pendant la guerre en Ukraine, mais également en Afrique, tend à se transformer aussi en entrepreneur financier au Mali, en République Centrafricaine et au Cameroun. Nous vous l’expliquions dans notre enquête du 2/12/2022 sur les activités gemmologues de l’entreprise privée russe, Diamville.

À lire aussi Le groupe Wagner fait main basse sur le secteur du diamant en Centrafrique

Le journaliste de Jeune Afrique précise, dans le journal Afrique sur TV5 Monde, qu’il y a un accord secret entre la République Centrafricain (RCA) et les Russes pour l’exploitation de la mine d’or de Ndassima, estimé à deux milliards et demi par AXMIN (la firme qui détenait les droits d’exploitation avant Wagner).

L’enquête démontre qu’en plus de cette activité, l’entreprise, qu’il qualifie de multinationale, se diversifie dans le bois précieux avec la fabrique «Bois rouges », dans la production de bière et de whisky, dans la torréfaction du café et bientôt dans le sucre.

La firme russe bénéficie également d’une exemption de taxes secrète en accord avec la RCA, notamment pour les droits de douane en direction du Cameroun, afin d’y acheminer les productions en Russie.

Implantation au Cameroun

On y apprend également que la société International Global Logistics, localisée à Douala (Cameroun), appartient au richissime homme d’affaires Evguenï Prigojine (Wagner). Plaque tournante pour le commerce en Afrique, le port de Douala est une cible importante pour le groupe privé, qui compte bientôt y implanter une fabrique de torréfaction du café.