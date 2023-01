Nous demandons aux dirigeants politiques de l’Union européenne d’œuvrer à la libération d’Olivier Vandecasteele

Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire chevronné et respecté, est aujourd’hui pris dans les mailles enchevêtrées d’un filet complexe.

Cette toile d’araignée le retient dans un lieu désormais inconnu. Il a été condamné pour un total cumulé de 40 ans de prison pour « espionnage contre la République islamique d’Iran au profit d’un service de renseignement étranger », « coopération avec un gouvernement hostile, les États-Unis, contre la République islamique d’Iran ». Il a été également été condamné à 74 coups de fouet.

Les tractations pour obtenir sa libération contre celle de M. Assadollah Assadi ont été brusquement interrompues. La Cour constitutionnelle ayant demandé une suspension du traité d’échange de prisonniers avec l’Iran en attendant de rendre un avis définitif. L’ancien diplomate est accusé d’avoir œuvré à préparer un attentat contre un groupe d’opposition politique Iranien, en France. À lire aussi Le chantage de l’Iran envers la Belgique est odieux et intolérable

Cette décision de la Cour est intervenue alors que depuis quelques mois se répand une violente dégradation de la situation politique et sociale en Iran.

Des considérations juridiques de politique intérieure en Belgique, et l’isolement du régime iranien, rendent ainsi plus ardue encore toute tractation entre les deux Etats.

Un rôle déterminant

Dans un tel contexte, et eu égard au profil d’Olivier Vandecasteele, l’Union Européenne – 2e financeur mondial de l’aide humanitaire internationale – a un rôle déterminant à jouer pour sortir de l’impasse de négociations bloquées. Elle se doit de s’engager et d’apporter son soutien actif à l’Etat belge pour permettre de sortir d’un statut quo qui devient gravement préjudiciable à l’état de santé de ce professionnel. En Afghanistan comme en Iran ces dernières années, il a démontré ses qualités humaines et sa capacité à évoluer dans des environnements politiques et culturels parfois très sensibles. L’une des premières avancées auxquelles l’UE pourra contribuer sera d’obtenir la possibilité d’un contact avec une équipe médicale indépendante. Un bilan médical approfondi, dans un contexte de dégradation manifeste de son état de santé, et de sortie de grève de la faim, revêt une importance cruciale pour la sécurité d’Olivier Vandecasteele. À lire aussi Olivier Vandecasteele: pression pour que Hadja Lahbib se rende à Téhéran

Des réalités fondent une telle légitimité à agir au profit d’un acteur humanitaire retenu contre sa volonté :

– Au paroxysme de l’épidémie de covid, en 2020, et malgré les risques potentiels de sanctions de la part des Etats-Unis d’Amérique, l’UE a fait parvenir 20 millions d’euros d’aide d’urgence à la population iranienne.

– En 2022, 11 millions d’euros ont été attribués à des programmes humanitaires au profit des plus démunis.

L’Union européenne n’est pas indifférente à la situation de la population en Iran.

Elle ne saurait l’être à l’égard de celles et ceux qui sont les acteurs de sa solidarité internationale et qui la mettent en œuvre !

Si Olivier n’est pas libéré d’ici-là, le prochain Forum Humanitaire Européen (FHE) – qui se tiendra à Bruxelles en mars 2023 – offrira l’occasion aux organisations humanitaires, avec l’accord de sa famille, d’interpeller l’Union européenne sur le sort d’Olivier Vandecasteele.

Toutes les voix issues de la société civile européenne peuvent contribuer à rendre puissante cette interpellation !