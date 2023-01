Une personne blessée lors d’une attaque au couteau dans la gare de Bruxelles-Midi

Mardi matin, aux alentours de 9h30, un homme armé d’un couteau s’est mis à crier au milieu de la gare de Bruxelles-Midi, a rapporté RTL. L’homme tenait « un gros couteau de boucher », raconte une témoin à nos confrères. « J’ai vu un autre jeune homme par terre, ensanglanté au niveau du visage, des mains ».

Un homme, qui se présente comme un policier français en civil et préfère rester anonyme, a directement réagi. « Je suis intervenu immédiatement et j’ai maîtrisé l’homme armé avec l’aide de deux agents de sécurité. Je l’ai immobilisé et menotté », raconte-t-il. Il confirme également qu’un homme était blessé au cou et allongé sur le sol. Il regrette que les témoins ne soient pas intervenus plus rapidement. « Quand on voit ça, on craint toujours le pire. Il y avait du sang partout. »

Le suspect a été arrêté par des renforts policiers. La victime a été transportée à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger, a confirmé la police fédérale.