David Goffin, la poisse à Melbourne

Malade et cloué au lit, le nº1 belge n’a pu défier le Corse Laurent Lokoli (175e) lors de son premier tour, ce mardi. Cela fait trois ans qu’il n’a plus gagné un match à l’Open d’Australie, un Grand Chelem où il a souvent connu des misères…

Seulement la deuxième journée à l’Open d’Australie 2023, et celle-ci a déjà été terrible pour les organismes. Avec des températures frôlant les 40 degrés qui ont obligé les organisateurs à activer la fameuse « Heat rule policy », avec le toit fermé sur les grands courts et des matches interrompus durant trois heures à l’extérieur. Ceci, tellement la canicule était perfide,dans un Melbourne Park transformé en four. Avant que le déluge, cette fois, ne vienne encore perturber, durant deux autres heures, la fin de cette soirée australienne qui sentait la fièvre.