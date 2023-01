Mark Cavendish poursuit sa carrière dans le peloton cycliste chez Astana

Dans une impasse après l’arrêt de B&B Hôtels-KTM qu’il comptait rejoindre, Mark Cavendish, 37 ans, a déniché un nouveau contrat chez Astana Qazaqstan, a annoncé la formation du World Tour mardi dans un communiqué.

En quête d’une ultime victoire d’étape au Tour de France pour en détenir le record, tout seul, Mark Cavendish était arrivé au bout de son contrat avec Quick-Step, qui avait renoncé à l’aligner sur la Grande Boucle l’an dernier.

Après quelques années en mode mineur, le sprinteur de l’Ile de Man avait signé un retour fracassant lors de l’édition 2021du Tour de France, remportant le maillot vert ainsi que quatre étapes pour égaler le record de succès d’étapes toujours détenu par Eddy Merckx.

Il lui en manque un seul pour dépasser les 34 victoires de la légende belge et il a encore montré cette année que c’était à sa portée, malgré son âge canonique au sein du peloton.

« Je suis vraiment très enthousiaste », a commenté Mark Cavendish dans le communiqué. « J’ai couru avec Alexandre Vinokourov (le patron d’Astana, ndlr) pendant de nombreuses années, et maintenant je cours avec ses 2 fils. Je me souviens quand ils étaient enfants du même âge que le mien, rêvant d’être des coureurs cyclistes. L’équipe Astana Qazaqstan sera un endroit idéal pour réussir, avec une équipe solide dirigée par Alexandre, un champion sur le vélo et un gentleman en dehors J’ai déjà une longue carrière, mais le plaisir de faire du vélo et la soif de gagner sont toujours aussi vivaces ».