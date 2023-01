Marc Tarabella refuse de s’auto-exclure du groupe socialiste au Parlement européen

Nous demandons aux deux députés concernés par la levée d’immunité qu’ils quittent notre groupe. » Iratxe Garcia Perez, présidente des socialistes au Parlement européen (S&D), ne mâche pas ses mots, ce mardi matin. L’un des deux élus visés non plus. L’Espagnole a à peine quitté le micro que Marc Tarabella lui répond, par avocat interposé, dans La Libre. C’est non. Contacté par Le Soir, Maxim Töller confirme : « Mon client n’entend pas s’auto-exclure. Il avait demandé sa suspension, pour que les désagréments actuels n’empêchent pas son groupe de travailler. » En clair, il ne participe plus, depuis décembre, aux travaux parlementaires.