Bien à la loupe: un appartement deux chambres neuf à Flawinne pour 254.000 euros (photos)

Comme son nom l’indique, ce projet baptisé « Les Jardins de la Sambre » se trouve au bord de l’eau, à Flawinne. Il prend place dans un ancien atelier ferroviaire entièrement restauré, ce qui lui permet d’offrir des logements neufs agrémentés de quelques éléments de caractère comme des hauts plafonds, des colonnes, etc. La résidence propose une trentaine d’appartements jusqu’à trois chambres agrémentés de terrasses ou jardins et entièrement équipés. Zoom sur un appartement de deux chambres situé au deuxième étage.

1

Situation

L’appartement se trouve au sein d’un immeuble situé à Flawinne, en bord de Sambre. Son environnement est plutôt inédit puisqu’il a pour voisin un site technique ferroviaire. On trouve d’ailleurs la petite gare de Ronet à une dizaine de minutes à pied, alors que celle de Flawinne est accessible en 3 minutes en voiture. Il faut compter à peine 5 minutes de route pour rejoindre les nationales 4 et 90, les différents services et commerces locaux, ainsi que les écoles les plus proches. On trouve aussi une large offre de facilités à Malonne (5 minutes), Floreffe (10 minutes) et bien sûr dans le centre de Namur (une dizaine de minutes). La situation de l’immeuble permet par ailleurs un accès en 10 minutes à l’autoroute E42.

D.R.

2

Etat général

L’immeuble qui héberge l’appartement est un ancien atelier ferroviaire qui a été restauré en profondeur. La structure du bâtiment a cependant été grandement conservée, ce qui apporte des éléments de charme aux logements : hauts plafonds, grandes fenêtres de style industriel, présence de colonnes… Toutes les techniques du bâtiment sont par contre neuves, comme par exemple les chaudières communes au mazout (chauffage au sol), les systèmes de ventilation (simple flux), les châssis en double vitrage, l’isolation thermique et acoustique, etc. On note aussi la présence de finitions soignées et de bonnes performances énergétiques (PEB B minimum). L’appartement en question dispose déjà de sanitaires et d’une cuisine équipée. Un pré-cablage pour véhicules électrique est prévu pour les parkings extérieurs, et les habitants bénéficient d’un local à vélos.

D.R.

3

Disposition

L’appartement est situé au deuxième étage occupe un angle du bâtiment. Sa porte d’entrée s’ouvre sur un hall spacieux qui peut accueillir du rangement et est prolongé par un large couloir desservant l’ensemble des pièces de l’habitation. On retrouve d’abord sur la gauche une buanderie et un WC invités, alors que sur la droite les deux chambres (11,2 et 11,9 m2) sont agencées de part et d’autre de la salle de bain. Après avoir traversé le couloir, on arrive au séjour d’une quarantaine de m2 implanté au fond de l’appartement, à l’angle du bâtiment. L’espace comporte une cuisine ouverte équipée, des coins salon et salle à manger ainsi qu’un accès à la terrasse orientée Ouest. L’appartement est caractérisé par de hauts plafonds et de grandes fenêtres (notamment dans les chambres) qui apportent davantage de luminosité.

D.R.

4

Prix

L’appartement est proposé à la vente à 254.000 euros hors frais et TVA. Il faut prévoir un budget supplémentaire entre 2.000 et 5.900 euros pour la cave (selon la superficie), alors que les emplacements de parking sont vendus à 8.000 euros pour les extérieurs et 18.000 euros pour ceux intérieurs. Une dizaine d’appartements de 2 et 3 chambres sont encore disponibles dans la même résidence (et livrables à l’acte) pour des tarifs à partir de 249.000 euros.

D.R.

Surface habitable : 105 m2

Chambres : 2

Salles d’eau: 1

WC : 1

Cave : oui, en option

Jardin : non, mais terrasse

État : neuf

Garage : oui, emplacement en option

PEB : B