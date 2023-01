Il n’y a pas de liste noire des maisons de repos à Bruxelles et en Wallonie

Contrairement à la Flandre qui vient même d’annoncer que six des 25 institutions concernées vont devoir fermer. Du côté francophone, on se dirige vers une publication des rapports d’inspection.

La Flandre n’a jamais connu autant de maisons de repos sur liste noire. Plusieurs journaux s’en sont émus fin de l’année passée, l’Agence flamande des soins et de la santé annonçant même la fermeture de six des 25 institutions concernées. La députée Lise Vandecasteele (PVDA- PTB) estime qu’il ne s’agit là que de « la partie émergée de l’iceberg ». Le secteur y compte 826 maisons de repos (dont neuf à Bruxelles).

Et dans la partie francophone ? Aucune liste noire n’est établie tant du côté d’Iriscare, l’organisme public bruxellois de reconnaissance et de financement des maisons de repos (133 au total), que de l’Agence wallonne pour une vie que qualité (Aviq, qui supervise 602 maisons de repos). Toutes deux annoncent cependant une volonté de rendre les rapports d’inspection et leur suivi totalement publics et accessibles à tous.