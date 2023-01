Brian Riemer avant le match à huis clos d’Anderlecht contre Zulte Waregem: «L’absence des supporters ne doit pas être une excuse»

Face à Zulte Waregem (mercredi) et à Seraing (dimanche), Anderlecht se doit de prendre le maximum des points cette semaine. Tant pour rester en lutte pour les Playoffs 2 que pour ne pas devoir commencer à regarder les résultats des équipes du fond de classement. « Il ne sert à rien de parler de notre situation mathématique à chaque conférence de presse, estime Brian Riemer. « Je n’ai pas envie non plus de parler de pression particulière pour nos deux prochains rendez-vous car je sens une bonne atmosphère dans le groupe. Le partage arraché au Jan Breydelstadion a apporté de la confiance dans le vestiaire. Je sais que nous devrons faire le jeu, mais j’ai assez d’options en milieu de terrain pour choisir le triangle le plus adapté à cette façon d’appréhender nos prochaines confrontations. »

Privé de Lior Refaelov – il sera peut-être remis à temps pour le déplacement à Seraing –, le coach danois pourra compter sur Anders Dreyer, première recrue hivernale du RSCA. « Il sera dans le noyau mais pas titulaire », prévient le T1 très heureux de cette arrivée en provenance de Midtjylland. « Quand Jesper Fredberg m’a dit qu’il y avait une opportunité de l’amener en Belgique, je lui ai dit que c’était une très bonne opportunité. On le suivait quand j’étais à Brentford mais on n’a pas réussi à le faire venir chez nous. Je suis heureux qu’il soit là. Il est capable de marquer et de faire marquer. Il va nous aider, c’est certain. »