Natation: Alisée Pisane a fait son retour en Belgique

Après un séjour d’un peu plus de deux mois à Martigues chez l’entraîneur Philippe Lucas, la recordwoman de Belgique du 1.500 m a réintégré le centre fédéral du Sart-Tilman… et le CHU de Liège pour soigner une blessure à l’épaule.

Partie pleine d’ambition, après l’été, à Martigues, pour y travailler sous les ordres du Français Philippe Lucas, l’ancien entraîneur de Laure Manaudou, Alisée Pisane a dû renoncer à son aventure française. Actuellement sur le flanc en raison d’une tendinite et d’une bursite à l’épaule droite, elle est revenue en Belgique pour se faire soigner et y restera à coup sûr « jusqu’aux Jeux de Paris ».

« J’ai besoin d’un traitement à long terme », explique la triple recordwoman de Belgique (1.500 m en bassin de 50 m, 800 et 1.500 m en bassin de 25 m), 19 ans, qui a fait une percée décisive l’an dernier. « A Martigues, je n’avais pas la structure médicale nécessaire pour ma rééducation et j’ai donc pris la décision de revenir en Belgique pour me faire soigner au CHU de Liège, où je me rends tous les jours. »