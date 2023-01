«The Last of Us», une série sur la survie de l’humanité, plus qu’un jeu

Après quelques tentatives plus ou moins réussies, « The Last of Us » réussit le passage du jeu vidéo à l’univers de la série, l’accent étant mis moins sur la violence que sur la nature des relations humaines.

The Last of Us, série en 8 épisodes (50’) sur BeTV

La nuit du 15 janvier a été courte pour les inconditionnels du jeu vidéoThe Last of Us, avec la diffusion sur HBO Max (et en Belgique sur Be TV depuis ce lundi) de l’adaptation en série du jeu, sorti il y a dix ans sur Playstation et vendu à plus de 17 millions d’exemplaires à travers le monde. Plus que Gran Turismo 3avec ses 15 millions de copies écoulées.