«Les Cyclades»: buddy movie au féminin

De Marc Fitoussi, avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas, 110 mn.

Deux ados, Blandine (Olivier Côte) et Magalie (Laure Calamy), étaient les meilleures amies du monde. Du genre inséparables malgré leurs profils assez différents (la première plutôt très sérieuse, la seconde plus désinvolte). Leur rêve, à l’époque : faire un voyage ensemble dans les Cyclades, sur les traces du Grand Bleu. Mais les années ont passé et elles se sont perdues de vue… avant que leurs chemins se recroisent. L’occasion pour que les deux ex-copines décident de faire ce fameux voyage. Soit le début d’une sorte de buddy movie au féminin rempli de galères et de « leçons » sur la vie.