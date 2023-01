De lourdes sanctions infligées par la Cellule football du SPF Intérieur: 1.800 années d’interdictions de stade ont été requises en 2021-2022

Ces punitions, bien plus sévères, ne sont pas anodines. Elles découlent d’une politique commune adoptée en mai dernier. « Après plusieurs incidents dans nos stades de football, nous avons décidé de joindre nos efforts à ceux de la police, de la Pro League, les clubs professionnels et de la Fédération royale belge de football afin de renforcer l’approche de la violence dans le football. Le plan d’action ‘Ensemble pour un football sûr’ repose sur un engagement commun, où les autorités jouent également un rôle. Les sanctions plus strictes de la Cellule football du SPF Intérieur sont un signal clair : les mauvais comportements n’ont pas leur place dans nos stades de football », soutient Annelies Verlinden.

Lors de la saison 2021-2022, les stades de football ont été le théâtre de bien tristes spectacles en tribunes. Entre le choc wallon Standard-SC Charleroi qui s’est transformé en chaos, les incidents du derby anversois, l’attitude déplorable de « supporters » du Beerschot à l’Union, la montée sur le terrain de fans rouches à Malines et les dérapages racistes envers Vincent Kompany, l’image du championnat de Belgique a fameusement été ternie. La Cellule football du SPF Intérieur a dressé un bilan de toutes les infractions déplorées. Un bilan, pour le coup, relativement lourd… en termes de sanctions. Ce qui correspond à la ligne directrice du plan d’action « Ensemble pour un football sûr », proposé par la Pro League, la Fédération belge et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

Grâce à un système de caméras présent dans les différents clubs professionnels du pays – même si des manquements ont été constatés dans huit d’entre eux cette saison -, les possibilités d’identifier les auteurs et de les arrêter sont donc plus larges. Avec deux conséquences majeures : renforcer le contrôle d’accès et punir plus sévèrement toute forme de méfait (violence physique, racisme, xénophobie, utilisation de matériel pyrotechnique) repérée dans et autour des stades.