«Mi país imaginario»: témoignage sincère et humain d’un pays en colère

Documentaire de Patricio Guzmán, 83 mn.

« Octobre 2019. D’immenses manifestations s’approprient l’espace public des grandes villes du Chili pour dénoncer les inégalités économiques et réclamer la démission du président Piñera. À Santiago, un million et demi de personnes manifestent dans les rues pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. », dit le cinéaste Patricio Guzmàn, dont l’œuvre regorge de témoignages retraçant l’histoire de son pays.