«Alcarràs»: au cœur de la campagne catalane

De Carla Simón, avec Jordi Puyol Docet, Xènia Roset, Anna Otin, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Berat Pipó, 119 mn.

Une immense étendue de pêchers. Le bruit du vent. Des enfants qui jouent innocemment dans une vieille voiture abandonnée… puis le bruit des machines qui annoncent un changement de perspective radical. En s’inspirant de son histoire familiale, Carla Simón construit dans Alcarràs – Ours d’or à Berlin – le récit sensible de la Catalogne rurale, de la confrontation entre les générations, d’une société de profit qui s’éloigne de plus en plus de la réalité des campagnes.