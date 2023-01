Italie: le retour de Romelu Lukaku avec l’Inter Milan se précise

Alors que l’AC Milan et l’Inter Milan vont s’affronter ce mercredi soir en Arabie Saoudite lors de la traditionnelle Supercoupe d’Italie, Simone Inzaghi a évoqué la condition physique de Romelu Lukaku, en phase de récupération. Le Diable rouge a manqué les deux derniers matches de son équipe, en Coupe face à Parme et en Serie A face au Hellas Vérone. L’ancien joueur de Chelsea était, en effet, gêné par une inflammation du tendon du genou gauche.

Son entraîneur, Simone Inzaghi, s’est montré plutôt rassurant sur la condition de Lukaku : « Il s’est entraîné partiellement avec le groupe aujourd’hui. Il n’a pas ressenti de douleur lors de la semaine qui vient de s’écouler, on espère que ce sera toujours le cas. »

Et d’ajouter : « On verra ce qui se passe à l’entraînement ce mardi. S’il ne récupère pas, on espère le revoir face à Empoli ».