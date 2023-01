«Alcarràs»: Carla Simón veut «trouver la poésie dans les sentiments des personnages»

Ours d’or lors de la dernière Berlinale, le film nous plonge au cœur d’un été chaud au sein d’une famille catalane. Sensoriel et sensible.

Née en décembre 1986 à Barcelone, Carla Simón a étudié à l’Université de Californie et à l’Université autonome de Barcelone, puis à la London Film School. Impliquée dans la transmission du cinéma aux plus jeunes (à travers notamment l’association « Young For Film ! » qu’elle a créée), elle fut remarquée à Berlin en 2017 grâce à Eté 93, un premier long-métrage solaire, inspiré de son vécu, qui évoquait de manière sobre et émouvante l’enfance face au deuil.

C’est cette même sensibilité qui lui a permis de triompher en février dernier à Berlin toujours, avec Alcarràs (auréolé de l’Ours d’or), l’histoire d’une famille de cultivateurs de pêches dont le quotidien est brusquement menacé. Un film dont l’action se déroule dans le village d’origine de sa mère… un lieu où elle n’a jamais vécu mais où elle passait tous ses étés.