Anderlecht: Fabio Silva sur le départ vers le PSV dès janvier

Fabio Silva est tout proche de quitter Anderlecht ! Selon nos informations, l’attaquant portugais, qui est prêté chez les Mauves jusqu’au mois de juin, devrait finalement faire ses valises plus rapidement que prévu. Wolverhampton serait actuellement en discussion avec d’autres clubs pour un nouveau prêt de Silva, d’une durée de six mois ou d’un an et demi. Pour l’instant c’est le PSV Eindhoven qui tient la corde et qui serait la piste la plus concrète.

Les Wolves devront toutefois trouver un accord avec Anderlecht pour mettre fin au prêt de son attaquant, qui ne dispose d’aucune clause pour quitter le club bruxellois cet hiver.