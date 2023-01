Fernand Ruiz, responsable de la production des costumes à l’ORW: «Rien n’est jamais impossible!»

C’est bien simple, dans le vocabulaire de Fernand Ruiz, le mot impossible n’existe pas. Et il refuse tout autant de parler de difficulté ou de problème. « Je souffre d’optimisme aigu », sourit celui qui arpente les couloirs de la maison liégeoise depuis 44 ans. « Si un metteur en scène me demande quelque chose, il l’aura ! C’est vrai que ce sont des chemins plus ou moins chaotiques mais c’est ce qui donne du piment. Je ne suis pas venu ici pour regarder le plafond ! J’ai besoin de défis. Un artiste a besoin de rêver. On peut tout faire. Ici, on doit rêver les yeux ouverts. »