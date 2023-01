Coupe du monde de hockey: un bon point pour la Belgique face à l’Allemagne (vidéo)

Après le succès, samedi, face à la Corée du Sud (5-0), lors de leur match d’ouverture, les protégés de Michel van den Heuvel voulaient impérativement poursuivre leur marche en avant et confirmer leur bon sentiment à l’issue de la seconde période bien plus consistante. Mais face à l’Allemagne, ils étaient également conscients qu’ils devraient se montrer plus appliqués et inspirés pour prendre l’ascendant sur leur adversaire du jour, afin de prendre une première option sur les quarts de finale avant le dernier match de poule programmé, vendredi, à Rourkela, face au Japon.