Le prince Harry fait recette en Belgique

Apparemment, seul Harry Potter aura fait mieux que le prince Harry duc de Sussex pour le lancement d’un livre. Spare, Le suppléant en français (spare signifie pièce de rechange), a démarré sur des chapeaux de roue. Le jour de sa sortie, c’était le mardi 10 janvier partout dans le monde, 400.000 exemplaires du livre se sont vendus en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada. « Nous savions que ce livre se vendrait bien », dit Larry Finlay, le patron de l’éditeur Penguin Randon. « Mais il dépasse nos attentes les plus optimistes. »

Et ce fut le même engouement en France, où 80.000 exemplaires ont déjà été vendus, et ailleurs. Fayard, l’éditeur français du Suppléant, avait imprimé 210.000 livres, il en a déjà réimprimé 50.000. Harry n’a sans doute plus beaucoup de souci à se faire sur son train de vie, avec le docu Netflix et ce bouquin, pour lequel il a déjà reçu 20 millions d’euros.