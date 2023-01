Alcarràs, Babylon...: les cinq sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Voici la sélection du MAD pour la semaine du 18 au 24 janvier.

Alcarràs ****

Dans ce film sensible, on rencontre la famille Solé, cultivateurs de père en fils depuis plusieurs générations. Depuis toujours ou presque, ses membres, petits et grands, passent l’été à récolter des pêches dans leur verger d’Alcarràs. Mais cette année pourrait être la dernière : le propriétaire de leur terrain envisage de le vendre et des panneaux solaires, plus rentables, pourraient prendre la place des pêchers. Une décision qui pousse cette famille très unie à la rupture…