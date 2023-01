Fatou Diome entre à l’Académie belge de littérature

Ils sont très généreux », réagit Fatou Diome à la décision des académiciens qui l’ont élue à une très large majorité au fauteuil de Marie-Claire Blais, écrivaine québecoise décédée le 30 novembre 2021. Une Franco-Sénégalaisee à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique ? Ce n’est pas une première : l’Aca a compté des membres étrangers dans ses rangs, comme Anna de Noailles, Colette, Edmée de La Rochefoucauld, Marguerite Yourcenar, Dominique Rolin, Assia Djebar. Et compte aujourd’hui Philippe Claudel, Sylvie Germain, Gérard de Cortanze, Eric-Emmanuel Schmitt (qui a la double nationalité française et belge) et Michel del Castillo.