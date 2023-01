Michael O’Leary, CEO de Ryanair: «En Belgique, les syndicats disent n’importe quoi»

Si on ne respectait pas la législation belge, on serait déjà devant le tribunal et ils gagneraient. » Pour Michaël O’Leary, le grand patron de Ryanair, de passage à Bruxelles mardi, la menace des syndicats belges de défendre une grève du personnel de cabine deux week-ends par mois à partir de février ne repose sur rien. « On ne sait toujours pas pourquoi ils ont fait grève les dernières fois, il n’y avait aucune demande précise. Nous respectons le droit de grève, tout ce que le personnel a obtenu, c’est de perdre des jours de paie. » Répétant son mantra bien connu selon lequel « une grève en Belgique n’a aucun impact sur la compagnie », Michael O’Leary s’est encore appliqué à minimiser la menace lancée par la CNE concernant l’activité de la compagnie à l’aéroport de Charleroi ces prochaines semaines.