Panzeri signe un accord de repenti: à quoi correspond ce statut?

Suspecté de corruption, de blanchiment et de participation à une organisation criminelle, l’ancien eurodéputé S&D italien Antonio Panzeri a signé un accord de repenti.

La possibilité d’établir un régime de « repentis » a été évoquée pour la première fois en Belgique en 1996, et une dizaine de projets et propositions de loi ont ensuite été déposés, mais sans succès avant la loi en vigueur depuis le 17 août 2018. On n’y évoque pas le terme « repenti » en tant que tel : « Cette notion fait référence à une volonté morale et sincère alors que dans les faits, la personne qui fera des déclarations sera davantage motivée par des inspirations plus égoïstes comme le fait d’éviter l’application d’une lourde peine ou la volonté de vengeance », a exposé Me Maxim Töller dans une longue étude dédiée à ce régime très particulier.

Dejan Veljkovic a été le premier à bénéficier de ce régime juridique dans le cadre du Footbelgate.