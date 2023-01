Les «Barjols» voulaient tuer le président Macron

Treize membres d’un groupe d’ultradroite comparaissent à Paris. Ils rêvaient d’assassiner le chef de l’Etat et de tuer des migrants. Mais s’apprêtaient-ils à passer à l’acte ? C’est l’enjeu de ce procès.

Ils sont treize. Deux femmes et onze hommes dont l’un seulement a pris place dans le box, les autres comparaissant libres. Ils ont entre 26 et 66 ans et ont la haine chevillée au corps. Celle du président, « ce petit dictateur hystérique » comme ils le décrivaient, celle de l’Europe, celle des migrants, celle des mosquées, celle de l’islam, celle des Juifs.

Ils se faisaient appeler les « Barjols ». Il ne fallait pas y voir une allusion à la commune provençale éponyme, non. Plutôt une référence aux légionnaires français que les Maliens appelaient ainsi lors de l’opération Barkhane au Sahel. Car la chose militaire, ils aiment. Ils se voyaient bien envahir l’Elysée avec 500 soldats russes pour renverser le président. Mais les voici ce mardi au tribunal de Paris. Devant la 16e chambre correctionnelle, celle qui juge les affaires de terrorisme.