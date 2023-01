Vincent Vanasch après le partage des Red Lions contre l’Allemagne (2-2): «Nous avons démontré de quoi nous étions capables» (vidéo)

Même si les Red Lions ont dû batailler ferme pour arracher le partage face à l’Allemagne, ils ont fait preuve de caractère et d’application lorsqu’ils étaient au pied du mur. Ils ont puisé dans leurs ressources pour conserver toutes leurs chances de terminer en tête de leur groupe.

Pour le capitaine Felix Denayer, ce point est surtout mérité vu le nombre d’occasions obtenues par les deux équipes. « C’est vrai que nous étions dans une situation un peu compliquée à huit minutes du terme puisque nous étions menés au score, mais cela nous a permis de voir que nous pouvions faire preuve de résilience et que nous avions les ressources nécessaires pour revenir au score dans des circonstances compliquées. Nous avons démontré que, même dans une telle situation, nous pouvions revenir au score. Et nous avons même obtenu des possibilités pour remporter cette partie dans les toutes dernières minutes. Mais c’était un bon match même si l’analyse vidéo démontrera qu’il y a certainement encore des points d’attention à corriger pour la suite du tournoi. »

Les sentiments étaient mitigés à la sortie du terrain dans le camp belge. Ce but inscrit par Victor Wegnez à cinq minutes du terme sauvait les meubles pour les champions du monde en titre qui conservent la tête de la poule B grâce à ce partage arraché face à l’Allemagne (2-2).

De son côté, Vincent Vanasch ne pouvait pas se reprocher grand-chose sur les deux buts allemands. A nouveau décisif dans les moments clés, il a gardé son équipe dans la rencontre quand la Belgique a dû faire le gros dos. « Le partage est finalement logique si on fait le décompte des occasions obtenues par les deux équipes. Nous savions que cette rencontre constituerait un énorme défi puisque les deux nations sont en lutte pour la première place de la poule. Nous avons réalisé un très bon premier quart-temps puis la fatigue s’est fait ressentir car nous évoluions tout de même avec deux joueurs en moins que nos adversaires (Arthur Van Doren et Simon Gougnard ont été laissés au repos par mesure de précaution, NDLR). Mais honnêtement, quand on voit le niveau affiché par l’équipe aujourd’hui, il n’y a rien à dire. Nous avons démontré de quoi nous étions capables. Il faudra à présent terminer le boulot face au Japon. »

À lire aussi Coupe du monde de hockey: un bon point pour la Belgique face à l’Allemagne (vidéo)

Ce mercredi midi, les Red Lions quitteront leur camp de base à Bhubaneswar pour se rendre à Rourkela pour disputer le dernier match de poule face au Japon (vendredi, à 12h30, heure belge). Un trajet en avion de 55 minutes entre les deux villes qu’il faudra digérer au public pour afficher son meilleur niveau dans une rencontre qui permettra de valider le ticket direct pour les quarts de finale.