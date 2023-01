Une météorite de 7,6 kg découverte en Antarctique par des chercheurs belges

Comment s’est formé notre système solaire ? Et d’où viennent les planètes ? La réponse à ces questions existentielles se trouve probablement dans les météorites. Ces corps rocheux extraterrestres qui colonisent l’espace traversent parfois notre atmosphère pour s’écraser sur terre. Constituées en grande partie de fer, ces roches se pulvérisent la plupart du temps en poussières ou en petits cailloux qui finissent par rouiller et se désagréger dans notre environnement avant même que les scientifiques puissent les observer. Heureusement pour eux, il existe un endroit sur terre où ils sont certains d’en trouver : l’Antarctique. « C’est dans la glace qu’elles se conservent le mieux, explique Vinciane Debaille, géologue et professeur à l’ULB. Ce continent est une terre de glace et de rochers contre laquelle les glaciers vont buter, ce qui va faire remonter les météorites à la surface, les rendant plus facilement détectables par les chercheurs. En effet, on repère plus facilement des cailloux sombres dans un environnement blanc que dans tout autre type de paysage. » Les glaces préservent aussi les roches extraterrestres si bien que l’Antarctique est l’endroit du monde où la concentration en météorites est la plus élevée : dans certaines zones, on pourrait en comptabiliser plusieurs dizaines au kilomètre carré.

Des recherches internationales, principalement américaines et japonaises, sont régulièrement organisées sur le continent pour dénicher ces précieuses pierres dont l’étude ne cesse de faire évoluer les connaissances. « Il y a une forte émulation autour d’elles ces dernières années, explique la géologue. Grâce à elles, les scientifiques prennent conscience que le système solaire tel qu’on le voit aujourd’hui n’a peut-être pas toujours été le même et surtout que les planètes ne se sont sans doute pas formées là où elles se trouvent aujourd’hui. Elles ont probablement bougé au cours de l’évolution en se rapprochant ou en s’éloignant du soleil. Tout ça, on le sait grâce à l’analyse des météorites. »