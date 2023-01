A Herve, les hommes savent pourquoi

Paroles d’Hommes. C’est ainsi, depuis déjà une vingtaine d’éditions, que l’on nomme ce festival de théâtre qui prend place à Herve et dans les environs, dès la fin janvier. Herve, ville fromagère de la province de Liège que l’on se retient toujours d’écrire avec un accent aigu sur le « e » final, conditionné que l’on est par le prénom Hervé. Allez savoir pourquoi mais notre inconscient – excusez son inconsistance ! – genre toujours au masculin cette inoffensive bourgade. Il faut dire que nous ne sommes pas aidée par les circonstances. Car c’est là, à Herve, qu’a lieu le festival Paroles d’Hommes. Pas Paroles d’Humains, comme on dit désormais le ministère des Droits Humains ou la Ligue des Droits humains ou la défense des droits humains. Non, non. A Herve, quand on déploie du théâtre pendant plus de trois semaines avec des artistes, hommes et femmes confondus, sondant le monde dans toute sa diversité, on intitule encore et toujours le festival, Paroles d’Hommes.