Parlement européen: un débat pour rien

C’était le débat dont, en réalité, personne ne voulait… Dans l’intimité de la Conférence des présidents, l’idée avait d’ailleurs été rejetée, c’était jeudi dernier. Quatre jours plus tard, autre salle, autre ambiance : sous les projecteurs de la plénière, tous les groupes ou presque réclament soudain que l’on bouscule l’ordre du jour de la semaine strasbourgeoise pour y insérer un débat sur le Qatargate. Pensez donc, tout le monde ne parle que de ça, dans les couloirs de la vénérable assemblée, on ne va quand même pas faire la sourde oreille. Et les chefs de groupe de placer leurs pions : il faut parler du Qatar, mais aussi du Maroc, des mesures proposées par la présidente, mais surtout de ce qu’elle n’a pas mis sur la table, de l’ingérence étrangère à ne pas confondre avec la corruption, d’éthique, de transparence, de responsabilité, etc. Au final, un intitulé qui ne tient pas en moins de 34 mots, de quoi brasser large, à l’image des révélations qui se succèdent.