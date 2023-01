Neige, averses, -10 degrés… les prévisions météo des prochains jours

Mardi après-midi, le temps restera calme, sec et généralement assez lumineux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Dans le sud du pays, les voiles d’altitude et les nuages moyens seront toutefois plus nombreux et pourraient laisser échapper quelques flocons. En fin de journée, les nuages élevés deviendront aussi graduellement plus denses sur l’ouest et les régions proches de la frontière française. Il fera assez froid avec des maxima de 2 à 5 degrés, sous un vent faible à modéré.

La nuit prochaine, le ciel sera peu ou partiellement nuageux. A part quelques éventuels flocons sur le sud du pays et le risque d’une averse (hivernale) à la Côte en fin de nuit, le temps restera sec. Il gèlera à nouveau partout et les températures plongeront avec des minima de -2 à -10 degrés dans l’intérieur des terres, et autour de 0 degré voire légèrement positifs au littoral.

On reprend les mêmes ingrédients pour la journée de mercredi, qui débutera sous de larges éclaircies. Puis, le ciel deviendra changeant à partir de l’ouest avec quelques averses (hivernales) localisées sur le nord-ouest, devenant plus répandues en soirée et en cours de nuit ; la neige pouvant alors tenir au sol par endroits. Maxima de 2 à 6 degrés.