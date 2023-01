Madonna en Belgique, pour le meilleur ou pour le pire?

On ne critique pas Madonna ! La reine de la pop annonce un concert en Belgique et c’est un événement. Parce qu’elle a choisi Anvers, parmi 35 villes seulement, pour célébrer ses quarante ans de carrière au sommet et que c’est peut-être la dernière fois qu’elle se produira chez nous. Parce que ses chansons nous ont accompagnées toute notre vie (ou presque) et que, sans elle, il n’y aurait ni Beyoncé, ni Lady Gaga, ni Lil Nas X (pour n’en nommer que quelques-un.es). Madonna est une icône.