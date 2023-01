Corruption au Parlement européen: les principaux protagonistes

Pier Antonio Panzeri

Ex-eurodéputé italien (2004-2019) du groupe des socio-démocrates (S&D), puis président-fondateur de l’ONG Fight impunity à Bruxelles, Pier Antonio Panzeri (67 ans) est considéré comme le chef présumé de l’organisation criminelle chargée d’infiltrer les affaires européennes pour le compte du Qatar et du Maroc. Environ 600.000 euros ont été découverts dans son appartement bruxellois. Après avoir été inculpé de participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant, blanchiment d’argent et corruption publique active et passive, il s’est entendu avec la justice pour obtenir un statut de repenti. Il reste incarcéré.

Francesco Giorgi